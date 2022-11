POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind am Wochenende in Nordenham in einen Sprachheilkindergarten eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von Freitag, 25. November 2022, 14:30 Uhr, bis Montag, 28. November 2022, 06:00 Uhr, hebelten sie ein Fenster des Kindergartens in der Körnerstraße auf und konnten so ins Gebäude ...

mehr