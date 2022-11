Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Diebstahlsdelikte, zwei Personen besprühen Garagenwand mit Graffiti; Fahren unter Kokaineinfluss

Delmenhorst (ots)

Diebstahl aus Handtasche

Nordenham, 26.11.2022, 12:45 Uhr

26954 Nordenham, Mittelweg

Am 26.11.2022, gegen 12:45 Uhr, ist es in einem Verbrauchermarkt im Mittelweg in Nordenham zu einem Diebstahl aus einer Handtasche gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft entwendete die Geldbörse samt Inhalt aus der Handtasche der Geschädigten. Diese bemerkte den Diebstahl zunächst nicht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0 zu melden.

Versuchter Einbruch in Ferienhaus

Butjadingen,02.11.2022 bis 26.11.2022 (03:00 Uhr) 26969 Butjadingen, Tossenser Deich

Im Zeitraum vom 02.11.2022 bis 26.11.2022 (03:00 Uhr) ist es in Butjadingen, OT Tossens, in der Straße Tossenser Deich zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Ferienhaus gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft versuchte zunächst, mit einem Stein eine Fensterscheibe einzuschlagen. Anschließend versuchte man das Fenster aufzuhebeln. Beide Versuche misslangen und die Täter gelangten nicht in das Innere des Tatobjektes. Der Gesamtschaden wird auf ca.1.200 EUR geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0 oder der Polizei Butjadingen unter Tel.:04733/17420-0 zu melden.

Einbruch in Gartenlaube

Nordenham,19.11.2022 (15:00 Uhr) bis 26.11.2022 (16:00 Uhr) 26954 Nordenham, Walther-Rathenau-Str., dortiger Kleingartenverein

Im Zeitraum vom 19.11.2022 (15:00 Uhr) bis 26.11.2022 (16:00 Uhr) ist es in Nordenham in der Walther-Rathenau-Straße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Gartenlaube im dortigen Kleingartenverein gekommen.

Die bislang unbekannte Täterschaft schlug eine Fensterscheibe der Laube ein und verschaffte sich somit Zutritt zum Inneren. Zu möglichem Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. . Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0 zu melden.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Nordenham, 27.11.2022, 01:13 Uhr

26954 Nordenham, Adolf-Vinnen-Straße Am 27.11.2022, um 01:13 Uhr, wurde in der Adolf-Vinnen-Straße in Nordenham eine Garagenwand mit Farbe besprüht. Durch die Polizei konnten mehrere Graffitis an der Wand festgestellt werden. Zwei Täter wurden bei der Tatausführung durch einen Anwohner beobachtet, konnten sich jedoch unerkannt entfernen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter tel.:04731/9981-0 zu melden.

Fahren unter dem Einfluss von Kokain

Nordenham, 27.11.2022, 00:20 Uhr

26954 Nordenham, Bahnhofstraße

In der Nacht vom 26.11.2022 auf den 27.11.2022 wurden durch die Polizei Nordenham im Stadtgebiet Nordenham diverse Verkehrskontrollen durchgeführt.

Gegen 00:20 Uhr wurde in der Bahnhofstraße ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Bremerhaven einer Kontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Weil der Bremerhavener seinen Pkw unter der Wirkung berauschender Mittel führte, erwartet ihn nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

