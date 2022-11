Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Einbruch in die Marktapotheke, Zeugen gesucht +++ Einbruch in Verwaltungsgebäude, Zeugen gesucht +++ Wildeshausen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person, Zeugen gesucht

Wildeshausen - Einbruch in die Marktapotheke in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht Bislang unbekannte Personen sind am Freitag, 25.November 2022, in die Marktapotheke in der Westerstraße in Wildeshausen eingebrochen. Gegen 03:30 Uhr verschaffen sie sich über eine Nebeneingangstür Zugang zum Verkaufsraum der Apotheke. Nach der Absuche der Räumlichkeiten verlassen die Täter die Apotheke ohne Diebesgut. Wer verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Wildeshausen - Einbruch in das Verwaltungsgebäude der Diakonie Himmelsthür +++ Zeugen gesucht In der Nacht vom 24. November auf den 25. November verschaffen sich unbekannte Personen durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Verwaltungsgebäude der Diakonie Himmelsthür in der Dr.- Klingenberg-Straße in Wildeshausen. Durch die unbekannten Personen werden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Bei der Absuche nach Wertgegenständen fanden sie unter anderem Bargeld und Mobiltelefone. Wer verdächtige Personen gesehen hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Wildeshausen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und mehreren beschädigten Kraftfahrzeugen +++ Zeugen gesucht Eine weibliche Person wurde am 26. November 2022, gegen 00:48 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an mehreren Fahrzeugen. Eine 35-jährige Frau befuhr die Marinestraße von der Ahlhorner Straße kommend und beschädigte ein am rechten Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug. Bei der Fortsetzung der Fahrt kollidierte sie wenig später mit einem weiteren, parkenden Fahrzeug. Das parkende Fahrzeug wurde infolgedessen gegen ein zweites Fahrzeug geschleudert. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 7.000EUR. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

