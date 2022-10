Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfälle auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt +++ Mehrere verletzte Personen und hohe Sachschäden +++ Sperrung der Richtungsfahrbahn Osnabrück

Delmenhorst (ots)

Bei zwei Verkehrsunfällen auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt wurden am frühen Donnerstag, 27. Oktober 2022, mehrere Personen schwer verletzt. Es entstanden hohe Sachschäden. Die Autobahn 1 ist in Richtung Osnabrück gesperrt.

Gegen 01:20 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus Dänemark mit einem Kleintransporter die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Kurz vor Erreichen der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord fuhr er auf einen Lkw mit Anhänger auf, der von einem 49-Jährigen aus Hamm gelenkt wurde.

Durch den Aufprall wurden der 54-Jährige und zwei Mitfahrerinnen im Alter von 31 und 21 Jahren im Transporter eingeklemmt und schwer verletzt. 32 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr kamen bei ihrer Befreiung zum Einsatz. Anschließend wurden sie mit drei Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.

Am neuwertigen Kleintransporter entstanden Schäden in Höhe von 20.000 Euro. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schäden am Anhänger betrugen etwa 8.000 Euro. Nach dem Unfall kam es zur Bildung von Stau.

In diesem Rückstau kam es gegen 02:15 Uhr zu einem schweren Folgeunfall. Ein 57-jähriger Mann aus Nordwestmecklenburg fuhr mit einem Lkw nahezu ungebremst auf den Sattelzug eines 59-Jährigen aus Vechta auf und schob diesen auf einen weiteren Sattelzug eines 56-jährigen Bremers.

Auch der Mann aus Mecklenburg war nach dem Unfall in der Fahrerkabine eingeklemmt, musste befreit werden und erlitt schwere Verletzungen. Die beide anderen Fahrer galten als unverletzt.

Der Lkw des Unfallverursachers war ebenso nicht mehr fahrbereit wie der Sattelzug des Mannes aus Vechta. Die entstandenen Schäden an beiden Fahrzeugen betrugen etwa 100.000 Euro. Am Sattelanhänger des Bremers entstanden geringe Schäden, er konnte die Fahrt mit seinem Zug aber fortsetzen.

Nach diesem zweiten Unfall musste die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück voll gesperrt werden. Die aufwendige Bergung wird bis in die Mittagsstunden andauern. Der Verkehr, der sich zwischen der Anschlussstelle Groß Ippener und der Unfallstelle gestaut hatte, wurde gegen 04:00 Uhr an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Die empfohlene Umleitung der Polizei führt ab dem Dreieck Stuhr über die Autobahn 28 bis Oldenburg und anschließend über die Autobahn 29 bis zum Dreieck Ahlhorn.

