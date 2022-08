Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in der Gemeinde Ganderkesee schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein 81-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntag, 07. August 2022, 18:35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Ganderkesee schwer verletzt.

Der Bremer beabsichtigte mit seinem Motorrad in eine Parklücke auf dem Parkplatz am Airfield in der Otto-Lilienthalstraße zu fahren und verlor dabei das Gleichgewicht. Durch den Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

