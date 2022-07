Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Gemeldeter Wohnungsbrand in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Mittwoch, 27. Juli 2022, gegen 03:00 Uhr, ein Wohnungsbrand in einer Doppelhaushälfte in der Lilienthalstraße in Delmenhorst gemeldet.

Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst und die Ortsfeuerwehr Delmenhorst-Süd rückten mit insgesamt 22 Einsatzkräften aus. Diese stellten gemeinsam mit den nahezu zeitgleich eintreffenden Beamten der Polizei fest, dass das brandbetroffene Wohnhaus aus vier Einheiten bestand und Qualm aus einer Erdgeschosswohnung drang. Alle Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits außerhalb des Gebäudes. Im Rahmen der Löschmaßnahmen stellten die Kräfte der Feuerwehr fest, dass der Backofen eingeschaltet war und darin befindliche Kochutensilien schmorten. Die Wohneinheit wurde bis 04:00 Uhr vom Rauch befreit und konnte anschließend wieder betreten werden. Personen wurden nicht verletzt, Sachschäden waren ebenfalls nicht entstanden.

Bei der anschließenden Befragung der Bewohner stellte sich heraus, dass der Backofen beim Reinigen wohl versehentlich und unbemerkt eingeschaltet wurde.

