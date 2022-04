POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Kontrolle eines Sattelzugs auf der Autobahn 28 im Bereich der Stadt Delmenhorst

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind in einen Hofladen in der Deichstraße in Berne-Ganspe eingebrochen. In der Zeit von Sonntag, 10. April 2022, 22:15 Uhr, bis Montag, 11. April 2022, 05:30 Uhr, zerstörten sie eine Fensterscheibe auf der Rückseite des Gebäudes und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Das Geschäft durchsuchten sie ...

mehr