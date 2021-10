Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Wohnhauses in Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Mittwoch, 20. Oktober 2021, gegen 08:40 Uhr ein Mehrfamilienwohnhaus in der Breiten Straße in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr- und Polizeikräfte befanden sich bereits alle Bewohner außerhalb des Objektes. Ein 63-jähriger Bewohner wurde leicht verletzt. Er wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gefahren.

Da zunächst die Gefahr bestand, dass der Brand auch auf Nebenhäuser hätte übergreifen können, wurden die Bewohner der Nachbarhäuser vorsorglich evakuiert. Die Personen konnten nach ersten Löscharbeiten in ihre Wohnhäuser zurückkehren. Für die Löscharbeiten, die aktuell noch andauern, waren bislang 80 Kräfte der Feuerwehren Ovelgönne, Brake und Nordenham eingesetzt. Zur Gewährleistung der Löscharbeiten kam es zur Sperrung der Zufahrtsstraßen in Richtung Ovelgönne. Die Sperrungen dauern aktuell noch an.

Das Wohnhaus ist aktuell unbewohnbar. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Die betroffenen Bewohner des Brandobjektes wurden durch Angehörige sowie durch die Gemeinde Ovelgönne untergebracht.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

