Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 08.08.2021

Delmenhorst (ots)

Burhave: Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 08.08.2021, um 03:25 Uhr, wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie eine offensichtlich angetrunkene männliche Person in Burhave einen PKW besteigt und mit diesem wegfahren will. Auch auf die Ansage des Zeugen, dass er die Fahrt unterlassen soll, setzte er seinen Weg fort. Eine Kontrolle an seiner Wohnanschrift bestätigte den Verdacht des Zeugen. Es wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt, so dass eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Der Beschuldigte muss nun mit einem Strafverfahren rechnen und wird einige Zeit auf seinen Führerschein verzichten müssen.

Nordenham: Verkehrsunfallflucht

Am 07.08.2021, zwischen 13:30 - 14:00 Uhr, kam es in Nordenham auf dem Parkplatz des E-Centers zu einer Unfallflucht. Eine 19-jährige Nordenhamerin hatte ihr Fahrzeug (PKW, Ford Fiesta, auffallend Magenta-Rot) dort beim Einkaufen abgestellt. Als sie zu ihrem PKW zurückkam, war ein deutlicher Unfallschaden an der hinteren linken Seite vorhanden. Vermutlich beim Ausparken wurde das Fahrzeug beschädigt und der Verursacher hat sich unerlaubt entfernt. Wer Hinweise hierzu geben kann, setze sich bitte mit der Nordenhamer Polizei (Tel: 04731/99810) in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell