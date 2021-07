Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von 50 Holzpaletten in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag, 27. Juli 2021, circa 23:55 Uhr und Mittwoch, 28. Juli, 2021, circa 00:10 Uhr, insgesamt 50 Holzpaletten von der Ladezone eines Geschäftes am Westring in Wildeshausen.

Für den Abtransport verwendeten die Täter einen Pkw mit einem Anhängergespann.

Der Gesamtschaden wurde auf etwa 750,00 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell