Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

+++Fahren ohne Fahrerlaubnis+++

Wildeshausen. Am Samstag, um 21:10 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Wildeshausen auf der Goldenstedter Straße festgestellt, dass der 20-jährige Fahrzeugführer eines Opel Corsa nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Dem in Wildeshausen wohnenden Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. . . . +++Brand eines Zweiparteienhauses+++ Wildeshausen. Am Sonntag, den 28.03.2021, um 00:46 Uhr kam es zu einem Pkw-Brand unter einem Carport in der Carl-Friedrich-Gauß-Straße in Wildeshausen. Nachbarn bemerkten den Brand und alarmierten die Feuerwehr und Bewohner des betroffenen Zweiparteienhauses. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Bewohner bereits das Haus verlassen und das Feuer hatte auf das Wohnhaus übergegriffen. Die Löscharbeiten dauerten bis 03:20 Uhr an, wofür die anliegenden Straßen gesperrt wurden. Im Anschluss wurde eine Brandwache abgestellt. Die Bewohner kommen zunächst bei Familienangehörigen unter. Es waren die Feuerwehren Wildeshausen, Düngstrup, Dötlingen und Rechterfeld mit ca. 80 Einsatzkräften vor Ort. Personen wurde nicht verletzt. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

