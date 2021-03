Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Brake

++ Corona-Kontaktverstoß in Brake im Bereich Weserstrand ++

Am 14.03.2021, gegen 01:25 Uhr, wurde durch eine Streifenbesatzung des PK Brake ein geparkter Pkw Am Weserdeich im Bereich des Schierloh Strandes festgestellt. In diesem Pkw wurden fünf aus Brake und Elsfleth stammende Personen unter 21 Jahren aus fünf verschiedenen Hausständen angetroffen. Gegen die Betroffenen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren auf Grund der vorliegenden Verstöße gegen die aktuell gültige Nds. Corona-Verordnung eingeleitet. Die vorliegenden Verstöße werden durch den LK Wesermarsch mit einem zu erwartenden Bußgeld in Höhe von 200,- Euro geahndet.

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis in Elsfleth (OT Gellen) ++

Am 13.03.2021, gegen 13:15 Uhr, befuhr eine Besatzung des PK Brake mit einem zivilen Fahrzeug die Straße Gellener Damm im Bereich Elsfleth. Durch unsichere Fahrweise fiel hier ein Pkw VW Golf auf, der den dortigen Straßenbereich befuhr. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass die 17jährige Fahrzeugführerin nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Beifahrer und zugleich Fahrzeughalter war ihr Vater. Dieser wollte seiner Tochter an der o. a. Örtlichkeit, bei der es sich um öffentlichen Verkehrsraum handelt, die Chance geben, Fahrpraxis für die kürzlich begonnene Fahrschulausbildung zu erlangen. Gegen die beiden aus Oldenburg stammenden Personen wurde jeweils ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen den 54jährigen Vater entsprechend als Fahrzeughalter.

