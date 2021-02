Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Geräteschuppens auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 31. Januar 2021, 23:30 Uhr, bis Montag, 1. Januar 2021, 01:00 Uhr, geriet in einem Kleingartenverein in der Bahnhofstraße in Nordenham ein Geräteschuppen einer Parzelle in Brand.

Die Freiwillige Feuerwehr Nordenham löschte erfolgreich den in Brand geratenen Geräteschuppen.

Durch das Feuer wurde der Schuppen vollständig zerstört. Die Brandursache sowie der entstandene Gesamtschaden sind bislang noch unbekannt.

Die Beamten der Polizei Nordenham leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04731/99810 von der Polizei Nordenham entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell