Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Eine Person bei Verkehrsunfall in Wardenburg leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 18.01.2021, wurde eine 25-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall auf der Friedrichstraße an der Einmündung zur Oldenburger Straße in der Gemeinde Wardenburg leicht verletzt.

Gegen 07:15 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann aus dem Landkreis Ammerland mit seinem Pkw Audi die Friedrichstraße in Fahrtrichtung Oldenburger Straße. An der Einmündung zur Oldenburger Straße übersah der Pkw-Fahrer eine 25-jährige Fußgängerin aus Wardenburg, die die Friedrichstraße überquerte.

Die Fußgängerin stürzte durch den Aufprall zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen war vor Ort nicht erforderlich.

Es entstand kein Sachschaden.

Gegen den 63-jährigen Pkw-Fahrer wurden ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

