Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ganderkesee: Pedelec-Diebstahl aus Schuppen - Zeugenaufruf

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

In der Zeit vom 01.01.2021 00:00 Uhr bis zum 02.01.2021 12:00 Uhr ist es in Ganderkesee OT Bookholzberg in der Straße An der Ellerbäke zu einem Einbruchdiebstahl aus einem Schuppen gekommen. Der Täter hat mittels eines Werkzeugs die Schuppentür aufgehebelt und das dort befindliche Pedelec entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431/9410 entgegen.

