Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Nordenham: illegales Autorennen im Stadtgebiet

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Beamten des Polizeikommissariates Nordenham fielen zur o.a. Zeit drei Pkw auf, die auf der Martin-Pauls-Straße in Fahrtrichtung Blexen augenscheinlich ein illegales Straßenrennen durchführten. Die Fahrzeuge fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und überholten sich mehrfach. Es gelang den Beamten, das Rennen zu beenden und einen der drei Beteiligten, einen 29jährigen Nordenhamer, mit seinem Pkw Seat zu kontrollieren. Von den beiden anderen Pkw sind die Kennzeichen bekannt. Gegen die drei Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen der Beteiligung an an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Die Ermittlungen dauern zurzeit an.

