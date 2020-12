Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw beim Ausparken beschädigt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Ein 22-Jähriger beschädigte beim Ausparken am Donnerstag, 17. Dezember 2020, gegen 17:15 Uhr, einen weiteren Pkw an der Oppelner Straße in der Gemeinde Großenkneten. Demnach beabsichtigte der junge Mann mit seinem VW Polo rückwärts aus einer dortigen Parklücke auszuparken und übersah dabei einen auf der anderen Straßenseite geparkten VW Golf.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 2.200 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell