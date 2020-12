Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wildeshausen - Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am 08.12.20, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein männlicher Fahrzeugführer einer Sattelzugmaschine mit seinem Auflieger die "Goldenstedter Straße" in Richtung Ortschaft "Kleinenkneten". Ein entgegenkommender LKW stieß hierbei in Höhe einer dort befindlichen Gaststätte mit seinem linken Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel der Sattelzugmaschine. Ohne sich um den hierdurch entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Führer des LKW unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Wildeshausen. Bei dem unfallflüchtigen LKW handelt es sich um einen weißen LKW der Marke "DAF" Sachdienliche Hinweise auf den unfallflüchtigen Führer des LKW nimmt die Polizeidienststelle in Wildeshausen (04431-941-115) entgegen.

