POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Täter entwenden Schmuck aus Wohnhaus in Berne OT Neuenhuntorf

Bislang unbekannte Täter gelangten am Mittwoch, dem 17. Juni 2020, zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr, unbemerkt durch eine offen stehende Tür in ein Wohnhaus in der Neuenhuntorfer Straße in Berne, OT Neuenhuntorf. Während sich die anwesenden Geschädigten auf dem Grundstück aufhielten, durchsuchten die unbekannten Täter die Räumlichkeiten des Wohnhauses nach Wertgegenständen. Eine Schmuckkassette wurde durch die unbekannten Täter gewaltsam geöffnet. Darin befindlicher Schmuck wurde entwendet. Angaben zur Schadenshöhe können bislang nicht gemacht werden.

Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/9350 in Verbindung zu setzen.

