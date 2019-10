Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Schuhgeschäft: Täter erbeuten Bargeld

Bochum (ots)

Einbrecher sind in ein Schuhgeschäft in der Bochumer Innenstadt eingedrungen und haben Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall hat sich zwischen Dienstag, 15. Oktober, 20 Uhr, und Mittwoch, 16. Oktober, 7.30 Uhr, ereignet. Es gilt nach aktuellem Stand als wahrscheinlich, dass sich die Täter am Abend in dem Geschäft an der Kortumtraße 80-84 versteckt hatten und somit unbemerkt eingeschlossen wurden. In der Nacht öffneten sie dann einen Tresor und entwendeten Bargeld.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) führt die Ermittlungen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8110 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell