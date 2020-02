Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfälle aufgrund von Straßenglätte in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 26.02.2020, 07:20 Uhr, befuhr eine 16-jährige Fahrzeugführerin eines Rollers aus Nordenham die Walter-Rathenau-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Beim Abbiegen in die Adolf-Vinnen-Straße kam die 16-Jährige auf eisglatter Fahrbahn zu Fall. Die Nordenhamerin wurde durch den Sturz leicht verletzt. Sie wurde durch einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Sachschaden entstand nicht.

Gegen 07:42 Uhr befuhr eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Stadland mit ihrem Pkw die Kreisstraße 344 in Stadtland in Fahrtrichtung Esenshamm. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn kam der Pkw der 28-Jährigen ins Schleudern. Der Pkw kam linksseitig von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam in einem Straßengraben zum Stehen. Die Stadländerin erlitt leichte Verletzungen. Sowohl am Pkw, als auch an der Berme entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 5500 Euro geschätzt.

Bereits gegen 06:06 Uhr kam es auf der Walther-Rathenau-Straße in Nordenham zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Nordenham befuhr die Walther-Rathenau-Straße in Fahrtrichtung Süden. Aufgrund einer vereisten Frontscheibe übersah der 18-Jährige einen ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparkten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Bei einer bereits gegen 04:00 Uhr durchgeführten Überprüfung der Straßenverhältnisse durch den Bauhof der Stadt Nordenham wurde keine Straßenglätte festgestellt. Da sich die Straßenverhältnisse im Fortlauf der Zeit deutlich verschlechterten und im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahmen deutliche Straßenglätte festgestellt wurde, wurden im Zuge dessen Streumaßnahmen im Bereich Nordenham durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell