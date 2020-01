Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Wohnhaus in Prinzhöfte +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch, 29. Januar 2020, in der Zeit von 13:00 bis 17:50 Uhr, durch Aufhebeln einer rückwärtigen Tür Zutritt zu einem Wohnhaus in der Bergstraße.

Entwendet wurden diverse Werkzeuge und ein Hausschlüssel. Die Schadenshöhe wurde auf 400 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen (00128647).

