POL-DEL: Polizei Nordenham: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person +++ Trunkenheit mit Elektrorollstuhl

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Samstag, 30.11.2019, gegen 20:30 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Opel-Fahrer aus Butjadingen die Straße Mitteldeich in Butjadingen. Alleinbeteiligt geriet er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Seitenraum mit zwei Straßenbäumen. Durch die Aufprallwucht wurde der Pkw zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er schwer unfallbeschädigt zum Stillstand kam. Der junge Mann wurde zur Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am dem Pkw wurde wirtschaftlicher Totalschaden und an den Straßenbäumen Sachschaden verursacht.

Trunkenheit mit Elektrorollstuhl

Am Samstag, 30.11.2019, um 12:20 Uhr, fuhr ein 69-jähriger Fahrer eines elektrischen Rollstuhls in Burhave den Fahrradweg an der Butjadinger Straße. Er kam mit seinem Gefährt vom Weg ab und fuhr in die Hecke eines Grundstückes. Aus eigener Kraft konnte er sich aus dieser misslichen Lage nicht mehr heraushelfen. Zeugen berichteten, dass der Rollstuhlfahrer bereits vorher durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Rollstuhlfahrers ergab eine alkoholbedingte Beeinflussung. Es wurde ein vorläufiger Wert von 3,16 Promille ermittelt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

