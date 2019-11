Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in Kindergarten in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten sich, in der Zeit von Mittwoch, 27. November 2019, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 28. November, 16:50 Uhr, Zugang zu einem Kindergarten in der Sankt-Willehad-Straße zu verschaffen, indem sie mit einem unbekannten Hebelwerkzeug erfolglos an zwei Türen in Höhe der Schließmechanismen hebelten.

Zeugen, die etwaige Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden (1419701).

