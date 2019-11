Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tiere frei gelassen

Abtweiler (ots)

Mehrere Tiere erhalten durch die Öffnung von Türen und Toren ungewollten Freigang. In der Nacht zum Sonntag wurden in einer Tierpension für Pferde, Schafe und Ziegen Stallungen und Gehege geöffnet. Hierdurch mussten am Sonntagmorgen alle entlaufenen Tiere eingefangen und wieder ihrem sicheren Stall zugeführt werden. Alle Tiere blieben unverletzt. Wer dafür verantwortlich ist, konnte bis dato nicht ermittelt werden. Falls im vorliegenden Fall Hinweise gegeben werden können, bitte diese an die Polizeiinspektion in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-911-0 richten.

