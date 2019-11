Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 03.11.2019

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Garage aufgebrochen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbek. Täter das Tor einer Garage in der Elbinger Straße in Delmenhorst auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Fahrrad entwendet. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt

Am 03.11.2019, um 01.55 Uhr, befuhr ein 31-jähriger PKW-Fahrer (aus Delmenhorst) die Adelheider Straße in Delmenhorst in Richtung stadtauswärts und wendete den Wagen in Höhe des Zeppelinweg. Dabei fuhr der Mann seinen PKW jedoch beim dortigen Bahnübergang fest. Ein aufmerksamer Anwohner informierte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss steht (Atemalkoholkonzentration von 1,63 Promille). Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Kirchhatten: Einbruch in Einfamilienhaus / Zeugenaufruf

Am 02.11.2019 brachen unbek. Täter zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in dem Feldweg in Kirchhatten auf. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 entgegen.

