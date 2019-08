Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Einbruch in Firmengebäude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag, 13. August 2019, gewaltsam in ein Firmengebäude in der Annenheider Straße in Delmenhorst eingebrochen. Im Firmengebäude wurden sämtliche Schränke durchsucht und Bargeld entwendet.

Der Gesamtschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter 04221-15590 in Verbindung zu setzen (9604280).

