Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Kindergarten in Dünsen +++ Einbruch in Pkw in Ganderkesee +++ Brand eines Strohballens in Kirchseelte

Delmenhorst

Dünsen. In der Zeit von Donnerstag, 18.07.19, 14 Uhr bis Montag, 29.07.19, 7.45 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in den Kindergarten in der Straße Am Hang eingebrochen. Ob die Täter etwas entwendet haben, kann bisher noch nicht gesagt werden. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

.

Ganderkesee. In der Zeit von Sonntag, 28.07.19, 18 Uhr, bis Montag, 29.07.19, 7.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Pkw zum Bersten gebracht. Das Fahrzeug war im Holzkamper Damm abgestellt. Aus dem Fahrzeug wurden diverse elektronische Geräte entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 3850 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

.

Kirchseelte. Ein Strohballen ist am Montag, gegen 23.40 Uhr, auf einem Feld an der Straße Am Schwarzen Schlatt aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchseelte, die mit drei Fahrzeugen und 18 Feuerwehrkräften vor Ort war, löschte den Ballen ab. Die Ursache für die Brandentstehung ist ungeklärt, die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Désirée Krikkis

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

