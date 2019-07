Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Einbrecher von Alarmanlage verschreckt +++ 13-Jähriger leicht verletzt +++ Pkw-Fahrer muss ausweichen und streift Leitplanke

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntagmorgen, 6.30 Uhr, bis Montagvormittag, 10 Uhr, in eine Schule in der Uhlandstraße eingebrochen. Entwendet haben sie nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Möglicherweise sind die Einbrecher von der ausgelösten Alarmanlage abgeschreckt worden und haben die Flucht ergriffen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Delmenhorst unter 04221-15590.

Delmenhorst. Leicht verletzt hat sich ein 13-jähriger Junge aus Delmenhorst bei einem Unfall, der sich am Montag gegen 17.15 Uhr ereignet hat. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad die Oldenburger Straße auf dem dortigen Fahrradweg. Eine 47 Jahre alte Frau aus Bremen wollte aus einer Grundstückseinfahrt auf die Oldenburger Straße auffahren und übersah ihn dabei. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Sachschäden entstanden keine.

Delmenhorst. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall auf der A 28, der sich am Montagabend gegen 22.40 Uhr ereignet hat. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer beabsichtige an der Anschlussstelle Hasport den Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah er den Pkw eines 37 Jahre alten Mannes aus Bremen, der ebenfalls abbiegen wollte. Dieser wich dem Lkw aus und touchierte dabei die Leitplanke. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt circa 5000 Euro. Wer den Unfall beobachtet hat und Angaben dazu machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Delmenhorst unter 04221-15590 zu melden. (898079)

