Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Verkehrsunfall, Diebstahl aus Wohnhaus, Trunkenheit im Verkehr

Delmenhorst (ots)

Bookholzberg - Verkehrsunfall / Mopedfahrer stürzt -

Am Samstag, 13.07.2019, 17:10 Uhr, kam es auf der Stedinger Straße in Bookholzberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 81-jährigen Pkw-Führerin aus Ganderkesee und einem 27-jährigen Mopedfahrer aus Harpstedt. Die 81-Jährige beabsichtigte, mit ihrem Pkw von einem Parkplatz nach links auf die Stedinger Straße einzubiegen. Dabei übersieht sie den von links kommenden Mopedfahrer. Bei dem Zusammenstoß stürzt der 27-Jährige, bleibt aber zum Glück unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.

Dötlingen-Nuttel - Diebstahl aus Wohnhaus -

Am Freitag,12.07.2019, zwischen 14:30 und 15:00 Uhr, betraten bislang unbekannte Täter ein unverschlossenes Wohnhaus am Stedinger Weg in Dötlingen ( Ortsteil Nuttel). Zuvor hatte ein unbekannter Mann die Hauseigentümer in ein Gespräch verwickelt und vom Gebäude weggelockt. Die Täter erbeuteten Schmuck und Uhren. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Mögliche Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen in dem Bereich machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

Wildeshausen -Trunkenheit im Straßenverkehr -

Am Samstag, 13.07.19, gegen 23:45 Uhr, wurde auf der Goldenstedter Straße in Wildeshausen ein 46-jähriger Mann aus dem Landkreis Diepholz von der Polizei kontrolliert. Der 46-Jährige war mit einem Pkw Opel unter Alkoholeinfluss unterwegs. Ein Test am Alcomaten ergab 1,46 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein des Mannes einbehalten.

