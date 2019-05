Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wardenburg: Einbruch in Garage eines Sportvereins +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in die Garage eines Sportvereins in der Weserstraße eingebrochen. In der Zeit von Samstag, 24. Mai 2019 bis Montag, 27. Mai 2019 hebelten sie das Garagentor auf und entwendeten Gartengeräte, Ersatzteile und Autoreifen. Der Schaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, die mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Wardenburg unter der Telefonnummer 04407 - 9230 in Verbindung zu setzen (616788).

