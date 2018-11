POL-AC: Einbruchsversuche in Geschäfte

Alsdorf (ots) - In den letzten Tagen haben unbekannte Täter versucht, in Geschäfte in der Alsdorfer Innenstadt einzubrechen. Es blieb bei Versuchen. Gestohlen wurde nichts.

Tatorte waren ein Bike-Shop auf der Bahnhofstraße, eine Apotheke auf der Rathausstraße und eine Shisha-Bar, ebenfalls auf der Rathausstraße. Der oder die Täter hatten zum Teil versucht, die Eingangstüren zu knacken oder mit einem Pflasterstein, die Scheiben einzuschlagen. Sie scheiterten auch, weil bei zwei Geschäften Sicherheitsglas verbaut war.

Die Einbruchsversuche wurden am Montagmorgen durch die Inhaber der Geschäfte entdeckt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. (pk)

