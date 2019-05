Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Diebstahl einer hochwertigen Sonnenbrille - Zeugenaufruf; Trunkenheit im Verkehr

Delmenhorst (ots)

Brake: Diebstahl -Zeugenaufruf- Am Samstag, 25.05.2019, gegen 15:55 Uhr, entwenden drei unbekannte Täter, mit afrikanischem Aussehen, während der Geschäftszeit eine hochwertige Sonnenbrille aus einem Brillengeschäft in der Weserstraße. Die Täter konnten fußläufig flüchten. Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Brake (04401/935-0) in Verbindung zu setzen

Brake: Trunkenheit im Verkehr Am Sonntag, 26.05.2019, um ca. 03:25 Uhr, wird ein PKW in Ovelgönne, Am Sportplatz, einer verdachtsfreien polizeilichen Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der 21-jährige Fahrzeugführer aus Jade vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

