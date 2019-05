Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 25.05.2019, gegen 12:30 Uhr führt eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Straße Huntetor in Wildeshausen eine allg. Verkehrskontrolle bei einem Kleinkraftrad durch. Dabei kann festgestellt werden, dass der 30 Jahre alte Fahrzeugführer aus Harpstedt nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem stellen die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

