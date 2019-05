Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Leblose Person in Brake aus der Weser geborgen

Delmenhorst (ots)

Zu einem Einsatz in der Hinrich-Schnitger-Straße in Brake mussten Rettungskräfte und Polizei am Freitag, 03. Mai 2019, 09:00 Uhr, ausrücken.

Zeugen meldeten eine leblose Person, die in der Weser treiben würde. Diese Meldung bewahrheitete sich. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde die Person geborgen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Bei der Person handelt es sich um den vermissten Mann, der seit Donnerstag, 25. April 2019, vermisst und auch mithilfe der Öffentlichkeit gesucht wurde.

Trotz des traurigen Ergebnisses bedanken wir uns als Polizei für die Unterstützung bei der Fahndung und bitten um Löschung der veröffentlichten Bilder.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell