Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Polizei Nordenham bietet Kurs "Sicher auf dem Pedelec" und Codierung von Fahrrädern an

Delmenhorst (ots)

Unter dem Motto "Sicher auf dem Pedelec" bietet die Polizei Nordenham am Dienstag, 14. Mai 2019 einen Kurs mit vielen praktischen Anteilen an.

Auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Stadland/Schwei wird den Teilnehmern zwischen 09:00 bis 13:00 Uhr die Möglichkeit gegeben, sich mit den Besonderheiten des Pedelec-Fahrens vertraut zu machen. So heben sich insbesondere Beschleunigung und Bremsverhalten von den Fahreigenschaften herkömmlicher Fahrräder ab.

Die Teilnehmer müssen ihr eigenes Pedelec und im Idealfall auch einen Fahrradhelm mitbringen.

Da die Teilnahme an diesem Kurs nur für eine begrenzte Personenanzahl angeboten werden kann, bittet die Polizei um Anmeldungen. Diese werden ab Montag, 06. Mai 2019 unter der Telefonnummer 04732/389 entgegengenommen.

In diesem Zusammenhang bietet die Polizei auch die Codierung von Fahrrädern an. Dazu müssen ein Eigentumsnachweis und ein Personalausweis mitgebracht werden. Nutzer von Pedelecs sollten an den Schlüssel für den Akku denken. Anmeldungen für die Codierung von Fahrrädern sind nicht erforderlich.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell