Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Radfahrerin bei Unfall in Nordenham schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 28-jährige Frau am Donnerstag, 02. Mai 2019, 17:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham.

Die Frau aus Nordenham befuhr mit ihrem Fahrrad die Straße 'An den Wurten' in Richtung Werftstraße. An der Einmündung querte sie, ohne auf den Verkehr zu achten, die Straße und missachtete dabei die Vorfahrt eines 22-Jährigen aus Nordenham, der die Werftstraße mit seinem Opel in Richtung Martin-Pauls-Straße befuhr.

Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung und einem Ausweichen nach links, erfasste er die Radfahrerin mit der rechten Front seines Pkws. Die Frau prallte anschließend mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und zog sich schwere Verletzungen zu.

Nachdem sich der 22-Jährige mit Ersthelfern um die verletzte Frau gekümmerte hatte, wurde sie vor Ort durch Rettungskräfte behandelt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die entstandenen Sachschäden wurden auf 1.300 Euro beziffert.

Mehrere Zeugen gaben an, dass die Frau auf dem Fahrrad Kopfhörer trug. Ob ihr Hörvermögen dadurch beeinträchtigt war, werden die weiteren Ermittlungen zeigen müssen.

