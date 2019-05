Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Dötlingen; Kirchhatter Straße, Brand in der Müllumschlagstation Neerstedt +++ NACHTRAG

Delmenhorst (ots)

Brand in einer Sperrmüllverarbeitungsanlage: Aus bislang unbekannter Ursache gerät auf dem Betriebshof einer Verarbeitungsanlage für Sperrmüll ein größerer Sperrmüllhaufen in Vollbrand. Das Feuer breitet sich aus und vernichtet dabei auch eine neuwertige Schredderanlage. Durch Hitzeeinwirkung wird die Fassade einer 66 x 33 m großen Stahlbauhalle beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt nach erster Schätzung mehrere hunderttausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Ermittlungen der Polizei haben keine Hinweise auf Fremdverschulden ergeben.

Vielmehr wird Reibungswärme für den Brand ursächlich gewesen sein, die bei der Volumenreduzierung in einer Presse entstanden ist und kleine Partikel entzündet hat.

