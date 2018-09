POL-KS: Vellmar (Landkreis Kassel): Kurzer Moment der Unachtsamkeit: Auto landet auf der Seite

Unfall am 11.09.2018 in Vellmar-West im Landkreis Kassel Bild-Infos Download

Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch das dieser Pressemitteilung beigefügte und unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichte Foto, das den auf der Seite liegenden Pkw zeigt.)

Bereits ein kurzer Moment der Unachtsamkeit führte heute Morgen in Vellmar-West im Landkreis Kassel dazu, dass eine Autofahrerin mit ihrem Wagen auf der Seite landete. Glücklicherweise blieb die 27-Jährige aus Baunatal dabei nach erster Einschätzung der Rettungskräfte vermutlich unverletzt. Vorsorglich brachte ein Rettungswagen sie anschließend in ein Kasseler Krankenhaus.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der Unfall gegen 7:40 Uhr in der Rügener Straße, in Höhe der Einmündung zur Stralsunder Straße. Die 27-Jährige war dort offenbar infolge kurzer Unaufmerksamkeit und von der Straße abgewandten Blicks mit den rechten Reifen ihres VW Golf VII auf den leicht erhöhten Grünstreifen am Fahrbahnrand gefahren. Als sie daraufhin das Steuer des Wagens herumriss, geriet das Auto ins Kippen und touchierte im weiteren Verlauf einen Laternenmast. Dadurch kippte der Pkw schließlich vollends und blieb auf der Straße auf der Fahrerseite liegen. Die von einer Anwohnerin alarmierten Rettungskräfte konnten der Frau anschließend aus dem Auto helfen. Der Golf musste abgeschleppt werden. Die eingesetzten Beamten beziffern den Schaden an dem neuen Auto und der Laterne auf insgesamt rund 5.000 Euro.

