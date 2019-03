Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Eionbruch in Grundschule in Alheim-Heinebach

Laubsauger in Rotenburg a.d. Fulda gestohlen

Bad Hersfeld (ots)

Einbruch in Grundschule ALHEIM-HEINEBACH - In der Nacht zum Mittwoch (05.03.) wurde in die Lindenschule (Grundschule) in der Schulstraße eingebrochen. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1.500 Euro. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt.

Laubsauger gestohlen ROTENBURG - Einem Mitarbeiter einer Servicefirma wurde am Mittwochmittag (06.03.), zwischen 10.25 und 10.30 Uhr, der benzinbetriebene Laubsauger des Herstellers Stihl auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Braacher Straße gestohlen. Der Mitarbeiter der Servicefirma hatte zuvor mit dem Laubsauger den Parkplatz von Laub gesäubert und stellte den Laubsauger kurz bei neben dem Parkplatz befindlichen Altkleidercontainer ab, um auf der gegenüberliegenden Seite des Parkplatzes zu kehren. Als er nach 5 Minuten zurückkam war der Laubsauger weg.

Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

