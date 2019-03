Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brandlegungen im Waldgebiet um die Wohnsiedlung Im Zellersgrund bei Bad Hersfeld Ende Januar vor Aufklärung

Vier Schüler (12 bis 14) als Tatverdächtige ermittelt

Bad Hersfeld (ots)

BAD HERSFELD - Vier Schüler (12 bis 14) stehen im Verdacht in der Zeit zwischen dem 18. bis 29. Januar in dem Waldgebiet um die Wohnsiedlung Im Zellersgrund, am Stadtrand von Bad Hersfeld, vier Brandlegungen an vier Hochsitzen und zweimal an einer Hütte begangen zu haben (wir berichteten). Dabei war ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden. Aufgrund von Zeugenbeobachtungen und polizeilichen Ermittlungen durch den Jugendsachbearbeiter der Kripo Bad Hersfeld gerieten die vier Schüler ins Visier der Ermittlungen. Außerdem sollen die vier Schüler auch für einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr, auf der Bahnstrecke Bebra nach Fulda, am Ortseingang von Bad Hersfeld, Ende Januar verantwortlich sein. Dabei sollen sie Schottersteine, kleinere Eisenteile und Glasflaschen auf die Gleise gelegt haben. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Manfred Knoch, Pressesprecher

Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell