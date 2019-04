Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in einen Discountmarkt in Rodenkirchen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht in einen Discountladen in der Marktstraße in Rodenkirchen eingebrochen.

Dabei hebelten sie in der Zeit von Mittwoch, 24. April 2019, 22:15 Uhr, bis Donnerstag, 25. April 2019, 04:00 Uhr, die Schiebetür des Marktes auf und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Aus den Kassenbereichen entwendeten sie dann hauptsächlich die Schachteln von Markenzigaretten.

Durch das Aufhebeln der Schiebetür entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Der Wert des erlangten Diebesguts konnte noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Marktes gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (482259).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell