Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Montag, 15. April 2019, zwischen 13:00 und 16:00 Uhr, die Baustellenabsperrung in der Ritzenbütteler Straße, Höhe Bardewischer Straße, in Lemwerder beschädigt. Die Absperrung musste neu errichtet werden.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0421/67468 mit der Polizei in Lemwerder in Verbindung zu setzen (444195).

