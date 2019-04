Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in eine Bäckerei +++ Einbruchversuche in ein Café und eine Apotheke +++ Festnahme zweier Tatverdächtiger

Delmenhorst (ots)

In der vergangenen Woche wurde in eine Bäckerei in der Lange Straße in Delmenhorst eingebrochen. Weitere Versuchstaten wurden an einem Café und einer Apotheke in der Bahnhofstraße registriert. ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/4243852 )

Die Ermittlungsarbeit der Polizei führte bereits am Donnerstag, 11. April 2019, zur Festnahme eines dringend tatverdächtigen Mannes, der am Freitag einem Haftrichter am Amtsgericht in Oldenburg vorgeführt wurde.

Am Montag, 15. April 2019, konnte ein zweiter, dringend tatverdächtiger Mann festgenommen werden. Er wurde einem Haftrichter am Amtsgericht in Delmenhorst vorgeführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde gegen beide Männer, Heranwachsende aus Delmenhorst bzw. Ganderkesee, Untersuchungshaft angeordnet.

