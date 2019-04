Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizeikommissariat Ahlhorn: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf der B75 kontrolliert

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Am Dienstag, den 09.04.2019, gegen 02:20 Uhr, führte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Autobahnpolizeikommissariats Ahlhorn eine Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 75 in Fahrtrichtung Bremen, in Höhe der AS Stickgras, durch. Es wurde eine PKW der Marke VW mit Wolfsburger Kennzeichen kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer, ein 34 Jahre alter Mann aus Bremen, das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus ergab ein Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer einen Wert von über 0,5 Promille und ein ebenso durchgeführter Drogenvortest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss gleich mehrerer berauschender Substanzen stand. Somit kommen, neben einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, nun auch noch mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren auf den Fahrzeugführer zu. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

