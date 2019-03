Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Körperliche Auseinandersetzung in Brake +++ Täter leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Delmenhorst (ots)

Zwei junge Männer sind am Sonntag, 10. März 2019, 03:30 Uhr, in der 'Breite Straße' in Brake in Streit geraten.

Nachdem die Männer, beide wohnhaft in Brake, zunächst nur verbal aneinandergerieten, brachte der 18-jährige Beschuldigte seinen 22-jährigen Kontrahenten zu Boden. Dort trat er mehrfach gegen den Kopf des Opfers. Der 22-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme sollte der deutlich alkoholisierte Beschuldigte durch die eingesetzten Beamten der Polizei Brake in Gewahrsam genommen werden. Gegen diese Maßnahme wehrte er sich massiv. Verletzungen erlitten die Beamten dabei nicht.

Bevor die Beamten den 18-Jährigen in die Gewahrsamszelle sperren konnten, mussten sie ihn noch durchsuchen. Dabei wurden geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden.

Den jungen Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren. Gegen ihn wurden Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

