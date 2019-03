Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in Raiffeisengenossenschaft Stadland-Seefeld +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Raiffeisengenossenschaft an der Morgenländer Straße in Stadland-Seefeld wurde am Montag, 11.März 2019, in der Zeit von 01:05 bis 01.25 Uhr, von mehreren Einbrechern aufgesucht.

Zeugen konnten beobachten, wie sich fünf Täter am Tatobjekt aufhielten und sich kurz danach teils im Tatobjekt befanden. Im Warenmarkt wurden offensichtlich gezielt größere Mengen an Zigaretten entwendet. Die Täter flüchteten über die Morgenländer Straße in Richtung Rodenkirchen. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen dunklen Pkw Kombi mit Dachreling. Nach bisherigem Ermittlungsstand steht der gesamte Schaden noch nicht fest.

Hinweise zu möglichen Tätern oder festgestellten verdächtigen Beobachtungen am Tatort oder in Fahrtrichtung des Fluchtfahrzeugs nimmt die Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 entgegen.

