Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Bookholzberg

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 09.03.19, 09.00 Uhr, befuhr ein 55jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee mit seinem Opel und Anhänger die Stedinger Straße in Richtung Ganderkesee. In Höhe des Ortsausganges wurde der Anhänger von einer starken Windböe erfasst und auf die Gegenfahrbahn gedrückt. Ein entgegenkommender 47jähriger Lkw-Fahrer aus Delmenhorst, konnte noch leicht ausweichen, so dass der Anhänger nur mehrmals gegen die linke Seite des Lkw schlug, aber nicht vom Pkw abriss. Der Sachschaden wurde auf 7500 Euro geschätzt.

