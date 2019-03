Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruchdiebstahl in Hofladen in Dötlingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 09.03.19 in der Zeit von 13.45 Uhr bis 14.30 Uhr versuchte ein unbekannter Täter mittels eines Steines die Eingangstür eines Hofladens in der Straße Am Steinberg einzuschlagen, um in das Gebäude zu gelangen. Da dieser Versuch misslang, flüchtete der Unbekannte. Gegen 17.00 Uhr versuchte vermutlich der gleiche Täter erneut in das Geschäft zu gelangen, aber auch dieser Versuch, der auf gleicher Weise geschah, scheiterte. Ein Eindringen in den Laden fand nicht statt, der Sachschaden wurde auf 2000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

