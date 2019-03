Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Wohnhaus in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 09.03.19, gelangten unbekannte Täter in der Zeit von 18:40 Uhr bis 20:00 Uhr nach Aufhebeln eines Fensters in ein Wohnhaus in der Straße An der Doppheide. Entwendet wurde Bargeld und Unterhaltungselektronik. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

